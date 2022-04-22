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Общество

В Екатеринбурге произошла «деукранизация» крыши ТЦ «Дирижабль»

В Екатеринбурге демонтировали панели ТЦ «Дирижабль» синего и жёлтого цветов
18:58, 23 апреля 2022
В Екатеринбурге произошла «деукранизация» крыши ТЦ «Дирижабль» Екатеринбург, ТЦ «Дирижабль» Фото: Соцсети
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В Екатеринбурге местные жители демонтировали панели с кровли торгового центра «Дирижабль», выкрашенные в синие и жёлтые цвета (расцветка флага Украины). Об этом свидетельствует фото, опубликованное в соцсетях, пишет «Подъем». Местные власти заявили, что не имеют к этому никакого отношения и приказа о демонтаже панелей от них не поступало.

Это коммерческий объект, находится не в муниципальной собственности. И какие-либо ремонтные работы на коммерческих объектах с администрацией города не согласовываются, — заявили в издании.

Ранее со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области снесли трезубец Украины. Один из сотрудников местной городской управы рассказал, что украинский национальный символ плохо сочетался с вознесённым на флагшток флагом России, после чего его попросту спилили. 

До этого стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Собравшиеся сопровождали это криками «Ура» и скандировали: «Россия!». В Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артём Туров.

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