Сотни неотправленных посылок нашли в мусорке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотни неотправленных посылок выбросили в мусорку. Их нашла одна из местных жительниц. Она сделала фото и разместила в соцсетях, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, она проходила мимо и увидела сваленные у мусорных баков мешки с посылками. Их вскрывали какие-то люди.

Я не понимаю, какая череда событий могла привести к тому, что мешки с посылками вывезли на помойку!? — возмутилась она.

Ситуацию прокомментировали в «Почте России». Там пояснили, что было проведено расследование, согласно итогам которого, посылки поступили в страну не через почту и не проходили таможенный контроль в Екатеринбурге.

На фото неотслеживаемые пакеты, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании, — отметили в организации.

В настоящее время все посылки переданы Уральскому таможенному управлению, которое займётся дальнейшим расследованием произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер потерял посылку с драгоценностями на сумму 800 тысяч рублей. Полиция установила, что он забыл коробку на остановке общественного транспорта, а когда вернулся туда через некоторое время, её на месте не оказалось.