В Екатеринбурге мать с ребёнком на руках выпрыгнула с третьего этажа

В Екатеринбурге женщина вызвала полицию, а когда силовики прибыли, вместе с ребёнком выпрыгнула с балкона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина и ребёнок выпали из окна с высоты третьего этажа. Оба выжили. По предварительной информации, мальчик получил ушиб головы и руки, у женщины травма позвоночника, сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что накануне муж привёз женщину с ребёнком к родственникам, а сам уехал. Она вызвала полицию, а когда та прибыла, открыла выходную дверь, заперлась с сыном на балконе и прыгнула.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. По предварительной информации, у женщины проблемы с психикой. Сейчас она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Иркутске местный житель грозил выкинуть с 13-го этажа своего ребёнка. Он кричал о том, что жена ему изменила и он требует встречи с ней. После продолжительных переговоров его задержали.