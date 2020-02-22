https://static.news.ru/photo/db2c6ef2-55a5-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Больница г. Богдановича Фото: Альянс Врачей/vk.com

В екатеринбургскую больницу привезли китайца с температурой. Других пациентов отделения выписали.

Как сообщает профсоюзная организация «Альянс врачей», инцидент произошёл в инфекционном отделении больницы Богдановича.

Пациентов этого отделения либо выписали на скорую руку, либо отпустили домой на время, — цитирует сообщение «Екатеринбург онлайн».

В профсоюзе добавили, что пациентам обещали помощь на дому, а врачам запретили говорить об этом. Как отмечают жители города, больные сами покидали стационар, узнав, что к ним везут китайца с температурой.

Как сообщал NEWS.ru, работающих на самом крупном екатеринбургском рынке мигрантов казачьи патрули проверяют на коронавирус COVID-19.