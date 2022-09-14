В ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации России на Украине Рособрнадзор включит в ЕГЭ вопросы, посвященные специальной военной операции

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В ЕГЭ появятся вопросы. посвященные специальной военной операции России на Украине. Новшество связано с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что после изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории.

В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ.

Ранее Минпросвещения внесло изменения в федеральный государственный стандарт образрвания, в результате чего данные об СВО на Украине станут частью уроков истории в старших классах.

Также сообщалось, что министерство просвещения России готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки (НВП) в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). С таким заявлением министр Кравцов выступил в ответ на предложение депутатов Госдумы ввести в старших классах НВП вместо ОБЖ. Сейчас курс военной подготовки включен в программу ОБЖ.

Кроме того, стало известно, что Минпросвещения обновило методички и материалы к внеурочному занятию «Разговоры о важном», убрав оттуда упоминания военной операции на Украине. На сайте, посвященном этому циклу занятий, теперь доступны обновленные версии инструкций и презентаций для всех классов.