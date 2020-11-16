В эфире прозвучали последние слова Колтового на телевидении

https://static.news.ru/photo/48339f58-27ff-11eb-b38d-fa163e074e61_660.jpg Лера кудрявцева и Александр Колтовой Фото: leratv/instagram.com

Последний выпуск программы «Звёзды сошлись» с участием Александра Колтового показали в эфире НТВ. Съёмки прошли 6 ноября, а на следующий день телеведущий погиб в авиакатастрофе.

В конце передачи телеведущая Лера Кудрявцева сказала: «Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие».

Главное — никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать, — добавил Колтовой.

Это были последние слова ведущего на телевидении. После выпуска закадровый голос сообщил, что это была последняя съёмка в жизни Колтового, который так неожиданно ушёл из жизни.

В Москве попрощались с ведущим навсегда. Теперь всё небо твоё и ты среди звёзд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьёй, близкими и запомним тебя таким, — отметил закадровый голос.

Ранее NEWS.ru писал, что Прохор Шаляпин поделился фотографией, на которой запечатлён Александр Колтовой. На снимке ведущий улыбается вместе с Лерой Кудрявцевой в окружении участников шоу.

41-летний телеведущий проектов «Звёзды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Подмосковье. Вместе мужчиной на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.

Борт вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе. Через некоторое время у самолёта отказал и загорелся двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. После жёсткой посадки самолёт был полностью объят огнём. Следователи считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за сломанного винта самолёта.