В эфире прозвучали последние слова Колтового на телевидении

Последний выпуск программы «Звёзды сошлись» с участием Александра Колтового показали в эфире НТВ. Съёмки прошли 6 ноября, а на следующий день телеведущий погиб в авиакатастрофе.
В конце передачи телеведущая Лера Кудрявцева сказала: «Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие».
Главное — никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать, — добавил Колтовой.
Это были последние слова ведущего на телевидении. После выпуска закадровый голос сообщил, что это была последняя съёмка в жизни Колтового, который так неожиданно ушёл из жизни.
В Москве попрощались с ведущим навсегда. Теперь всё небо твоё и ты среди звёзд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьёй, близкими и запомним тебя таким, — отметил закадровый голос.
Ранее NEWS.ru писал, что Прохор Шаляпин поделился фотографией, на которой запечатлён Александр Колтовой. На снимке ведущий улыбается вместе с Лерой Кудрявцевой в окружении участников шоу.
41-летний телеведущий проектов «Звёзды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Подмосковье. Вместе мужчиной на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.
Борт вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе. Через некоторое время у самолёта отказал и загорелся двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. После жёсткой посадки самолёт был полностью объят огнём. Следователи считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за сломанного винта самолёта.