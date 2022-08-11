В эфире ОТР будут выходить новости с сурдопереводом

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Сурдоперевод – процесс перевода устной речи на жестовый язык и в обратном порядке

С 15 августа в эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР) будут регулярно выходить новости с сурдопереводом. В общей сложности хронометраж программ с переводом на язык жестов составит не менее 25 часов в неделю, сообщается на сайте канала.

По будням с сурдопереводом будут выходить в эфир программы «ОТРажение» и «Новости», а с 25 сентября в воскресная программа «ОТРажение недели». В студи в прямом эфире будут работать восемь специалистов, сменяясь через каждые 15-20 минут.

Проект реализован собственными силами канала. На это потребовалось свыше десяти месяцев.

Ранее Народный артист России Александр Сокуров предложил заменить «глуповатые» развлекательные шоу на российском телевидении просветительскими передачами, которые помогу зрителям в формировании естественнонаучного мировоззрения.

С аналогичной идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать на одном из федеральных телеканалов научно-просветительскую передачу для детей и взрослых. По замыслу парламентария, она должна выходить ежедневно в прайм-тайм и бороться с «мракобесием и антинаучными предрассудками».