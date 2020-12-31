Турчак рассказал о плюсах нового метода расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/01357544-4cdb-11eb-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что новая методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума затронет практически всех граждан РФ.

По словам Турчака, главным преимуществом нового способа будет то, что «теперь ни при каких обстоятельствах МРОТ не будет снижаться при его ежегодном рассмотрении».

За этим будет тщательно следить Российская трёхсторонняя комиссия, — приводит слова секретаря генсовета ЕР ТАСС.

Он напомнил, что на базе МРОТ и прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты, пособия и пенсии. Таким образом, новый метод определения этих величин так или иначе скажется на большинстве россиян.

В прошлом году мы работали над скорейшим воплощением новых положений Конституции, в том числе о прожиточном минимуме не ниже МРОТ, ежегодной индексации пенсий. Страховые пенсии вырастут в 2021 году на 6,3%, что выше инфляции, за это партия голосовала при утверждении бюджета. И новая методика расчёта позволит почувствовать этот рост уже в наступившем году, — заявил представитель «Единой России».

Турчак также отметил, что закреплённые законом сроки установления величин МРОТ и прожиточного минимума — 1 июля в федеральном масштабе и 15 сентября в отдельных регионах — позволят людям заранее узнавать, какими будут социальные выплаты в следующем году.

30 декабря, как передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Федеральный МРОТ на следующий год устанавливается в сумме 12 792 рубля.

МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ со следующего года составит 42% от медианной зарплаты, прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля.