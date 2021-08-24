В «Единой России» ответили на обвинения из-за выплат Путина

Глава фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов заявил, что президент Владимир Путин не нарушил законодательство, когда предложил выплатить деньги пенсионерам и военным после формирования фракции ЕР в новой ГД. Об этом пишет «Интерфакс».

Журналисты спросили у него, верно ли глава государства выбрал время, чтобы анонсировать социальные выплаты.

Мы обсуждали эту тему, и неоднократно обсуждали тему поддержки пенсионеров, особенно в условиях пандемии, и я думаю, президент это сделал, ни в коей мере не нарушая законодательство, — ответил политик.

По его словам, депутаты и правительство работают над бюджетом для обеспечения этого предложения.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют осуществлять новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.