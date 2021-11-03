В ЕАО ещё 12 работников скорой отказались прививаться и уволились

Отказ вакцинироваться от коронавируса стал причиной для увольнения ещё 12 сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО). Заявления на увольнение написали медики села Пашково, заявил главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган в беседе с BFM.

Пашково расположено в 35 км от райцентра Облучье, где на подобный шаг ранее решились 15 сотрудников скорой.

Пятнадцать человек изначально было, потом добавились, мы посчитали по спискам, что за последнее время, ну, 27 человек, — пояснил Коган.

Нежелание прививаться работники объясняют тем, что постоянно работают в «ковидном» госпитале, и никто пока не заболел, уточнил главврач.

В ЕАО проживает около 156,5 тысячи человек, за время пандемии там выявлено более 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 464 пациента.

Ранее стало известно, что в городе Облучье весь коллектив скорой помощи уволился, отказавшись вакцинироваться от коронавируса. Медики утверждают, что обладают иммунитетом к инфекции и прививки им не нужны.