В Петербурге 24 июня прошел городской праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади перед ними выступили Полина Гагарина, группа The Hatters и даже «Руки Вверх!». Кульминацией вечера стал салют и знаменитый бриг с алыми парусами.

В субботу же городской выпускной прошел в Москве сразу в нескольких парках города. В парке Горького, который с вечера субботы до утра воскресенья был открыт только для теперь уже бывших московских школьников, выступили Леонид Агутин, Клава Кока, Джони, Дава, Алсу, Даня Милохин, Galibri & Mavik, Юлианна Караулова и многие другие. Праздник с дискотекой, массой конкурсов и развлекательных программ завершился салютом. Также праздничные программы для школьников столицы были организованы в парке ВДНХ и на Красной площади.

Бриг с алыми парусами плывет по Неве во время школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press. Бриг с алыми парусами плывет по Неве во время школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фейерверк освещает ночное небо в честь школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press. Фейерверк освещает ночное небо в честь школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига «Россия« на празднике выпускников »Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости. Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига «Россия« на празднике выпускников »Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Празднование выпускного в Санкт-Петербурге

Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press. Празднование выпускного в Санкт-Петербурге

Выпускники школ во время всероссийского выпускного бала «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС. Выпускники школ во время всероссийского выпускного бала «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце

Выпускники во время общегородского выпускного в парке Горького

Фото: Артем Геодакян/ТАСС. Выпускники во время общегородского выпускного в парке Горького

Выпускники на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости. Выпускники на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве

Выпускники смотрят салют на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости. Выпускники смотрят салют на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве

Выпускники школ 2022 года на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском Дворце

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости. Выпускники школ 2022 года на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском Дворце

Выпускники школ на Красной площади во время праздничного салюта

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС. Выпускники школ на Красной площади во время праздничного салюта

Выпускники школ 2022 года во время салюта на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости. Выпускники школ 2022 года во время салюта на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце