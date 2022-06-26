В Петербурге 24 июня прошел городской праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади перед ними выступили Полина Гагарина, группа The Hatters и даже «Руки Вверх!». Кульминацией вечера стал салют и знаменитый бриг с алыми парусами.
В субботу же городской выпускной прошел в Москве сразу в нескольких парках города. В парке Горького, который с вечера субботы до утра воскресенья был открыт только для теперь уже бывших московских школьников, выступили Леонид Агутин, Клава Кока, Джони, Дава, Алсу, Даня Милохин, Galibri & Mavik, Юлианна Караулова и многие другие. Праздник с дискотекой, массой конкурсов и развлекательных программ завершился салютом. Также праздничные программы для школьников столицы были организованы в парке ВДНХ и на Красной площади.
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press
Бриг с алыми парусами плывет по Неве во время школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press.
Бриг с алыми парусами плывет по Неве во время школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press
Фейерверк освещает ночное небо в честь школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press.
Фейерверк освещает ночное небо в честь школьного фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига «Россия« на празднике выпускников »Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости.
Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига «Россия« на празднике выпускников »Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press
Празднование выпускного в Санкт-Петербурге
Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press.
Празднование выпускного в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Выпускники школ во время всероссийского выпускного бала «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС.
Выпускники школ во время всероссийского выпускного бала «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Выпускники во время общегородского выпускного в парке Горького
Фото: Артем Геодакян/ТАСС.
Выпускники во время общегородского выпускного в парке Горького
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Выпускники на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости.
Выпускники на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Выпускники смотрят салют на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости.
Выпускники смотрят салют на общегородском школьном выпускном в парке Горького в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Выпускники школ 2022 года на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском Дворце
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости.
Выпускники школ 2022 года на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском Дворце
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Выпускники школ на Красной площади во время праздничного салюта
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС.
Выпускники школ на Красной площади во время праздничного салюта
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Выпускники школ 2022 года во время салюта на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости.
Выпускники школ 2022 года во время салюта на Красной площади после главного выпускного бала страны «Выпускник-2022» в Государственном Кремлевском дворце