В двух российских столицах выпускники отметили вступление во взрослую жизнь

Фото: Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press

Празднование выпускного в Санкт-Петербурге

В Петербурге 24 июня прошел городской праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади перед ними выступили Полина Гагарина, группа The Hatters и даже «Руки Вверх!». Кульминацией вечера стал салют и знаменитый бриг с алыми парусами.

В субботу же городской выпускной прошел в Москве сразу в нескольких парках города. В парке Горького, который с вечера субботы до утра воскресенья был открыт только для теперь уже бывших московских школьников, выступили Леонид Агутин, Клава Кока, Джони, Дава, Алсу, Даня Милохин, Galibri & Mavik, Юлианна Караулова и многие другие. Праздник с дискотекой, массой конкурсов и развлекательных программ завершился салютом. Также праздничные программы для школьников столицы были организованы в парке ВДНХ и на Красной площади.