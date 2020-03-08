Сотрудники Гидрометцентра РФ зафиксировали наступление летней погоды в Краснодарском крае и Ростовской области.
Летняя температура сейчас в Южном федеральном округе, — отметил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.
По его словам, в этих регионах температура достигла +21 градуса. Такая погода продержится пять дней. Однако вода всё ещё холодная,
Как ранее писал NEWS.ru, лёгкий весенний дождь и комфортную температуру воздуха, а также высокую влажность и снижение уровня кислорода в воздухе спрогнозировали для столицы синоптики на Международный женский день.
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