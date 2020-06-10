В Думу внесён законопроект о деятельности казачьих обществ

Законопроект о правовом регулировании деятельности казачьих обществ в России внесён в Госдуму РФ.
Его авторами выступили депутаты нижней палаты парламента Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин, Дмитрий Ламейкин, Сергей Веремеенко, Павел Шперов и Сергей Крючек. В документе говорится, что законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РФ, а также для того, чтобы «устранить пробелы в правовом регулировании в части деятельности казачьих обществ».
Законопроект предполагает закрепление в законодательстве «всероссийское казачье общество», внесение его в госреестр казачьих обществ и наделение казаков правом создавать казачьи общества. Также авторы проекта предлагают обязать атамана всероссийского казачьего общества предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
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