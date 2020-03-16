https://static.news.ru/photo/f8cf9a44-677d-11ea-bc68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, дающий возможность предпенсионерам выйти на заслуженный отдых раньше срока, если они не смогли найти работу, внесён в Госдуму.

Как сообщило ТАСС, в документе, внесённом депутатом Госдумы Андреем Барышевым, говорится, что граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно – в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Для этого необходимо, чтобы предпенсионер был признан безработным как минимум в течение года. Кроме того, стаж страховой пенсии должен превышать 15 лет. Новые нормы должны коснуться всех граждан вне зависимости от вида их трудовой деятельности.

Отмечается, что несмотря на введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или необоснованный отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста, безработица среди них растёт. При этом после окончания сроков выплаты пособия по безработице они остаются без средств к существованию.

Как сообщал NEWS.ru, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.