https://static.news.ru/photo/8851b2c0-5ca6-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, призванный исключить ситуации с завышением цен аптеками внесён в Госдуму руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

Отмечается, что в законопроекте в том числе предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть.

Законопроект был подготовлен межфракционной рабочей группой по лекарственному обеспечению, он прошёл тщательное обсуждение, в том числе, с участием Федеральной антимонопольной службы и министерства здравоохранения, — цитирует РИА Новости Неверова.

В проекте предлагается закрепить законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдалённые населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Кроме того, предложено разделить «полную лицензию на аптечную деятельность» и «неполную лицензию», чтобы фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что цены в аптеках в январе на медицинские маски росли в 68 регионах, но сильнее всего показатели роста демонстрировали Ивановская область (на 485%), Тамбовская (на 413%), а также Воронежская области и Ингушетия (на 400%).