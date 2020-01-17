https://static.news.ru/photo/e4dfd7fa-3939-11ea-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Группа депутатов Госдумы подготовила и внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает сохранение за беженцами их статуса в случае получения вида на жительство.

Авторы инициативы пояснили, что в настоящее время получение лицом разрешения на постоянное проживание в РФ является одним из оснований утраты статуса беженца. Это означает, что на него перестаёт распространяться гарантия на запрет возвращения в свою страну против воли. Более того, человек может быть депортирован, даже при условии сохранения обстоятельств, в связи с которыми он получил статус беженца.

Парламентарии также предлагают закрепить в законодательстве положение, которым свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ признаётся документом, удостоверяющим личность беженца. При этом в поправке указано, что этот документ не может служить основанием для законного пребывания данного лица в стране. Для этого необходим статус беженца, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начали действовать новые правила получения вида на жительство. С 1 ноября разрешение выдаётся без ограничения срока действия. Кроме того, расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство, не имея разрешения на временное проживание.