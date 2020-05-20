В Думе предложили изменить ТК в пользу работающих на удалёнке

https://static.news.ru/photo/cb744b4c-9aa1-11ea-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на защиту интересов дистанционных работников. Об этом рассказал первый замглавы фракции Андрей Исаев.

По его словам, парламентарии работают над законопроектом, который предусматривает обязанность работодателя компенсировать удалённому сотруднику затраты на организацию рабочего места. Речь идёт о покупке компьютера, оплате электроэнергии, Интернета и других расходов.

Депутаты также намерены прописать в проекте, что заработная плата сотрудника, работающего дистанционно, должна сохраняться в полном объёме. Наряду с этим они подчёркивают, что у удалённых сотрудников должен быть нормированный рабочий день. В случае переработок им, как и работающим в офисе, полагаются дополнительные выплаты.

Исаев пояснил, что соответствующие положения должны быть предусмотрены в трудовом законодательстве не только на период пандемии, но и в случае других непредвиденных обстоятельств, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог сравнил работу на удалёнке со службой подводников. Он пояснил, что даже такие подготовленные люди сталкиваются со стрессом во время долгого пребывания и работы в замкнутом пространстве. Поэтому, по его словам, работодатели должны минимизировать психологическую нагрузку на дистанционных сотрудников.