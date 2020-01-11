https://static.news.ru/photo/07b64bdc-35d0-11ea-b148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает необходимым ужесточить действующие в России правил оборота оружия.

По его мнению, следует ограничить граждан во владении некоторыми видами нарезного и скорострельного оружия, а также повысить требования к местам хранения оружия.

Кроме того, Емельянов выступает за сокращение срока перерегистрации оружия. Он высказался против принятия закона, который увеличивает этот срок, и считает нужным вернуться к ранее действующему положению о перерегистрации оружия каждые пять лет.

И вообще надо стремиться к максимальному ограничению оборота оружия в России. Это давно назревшая тема, я думаю, что такие меры нужны, — сказал депутат АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил своего отца, у которого был целый арсенал. Трагедия произошла, когда ребёнок помогал мужчине убирать ружья в шкаф.