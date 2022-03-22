В Духовном управлении мусульман примут фетву о многожёнстве в России

В совете Духовного управления мусульман (ДУМ) России собираются принять принять фетву (заключение) о многожёнстве в условиях современной России 22–23 марта, сообщила «Газета.Ru». Это поможет урегулировать отношения, если мужчина заключает ещё один религиозный брак, объяснил зампред ДУМ, муфтий Ильдар Аляутдинов.

Конкретно эта фетва призвана отрегулировать отношения между мужчиной и женщиной в случаях, когда мужчина совершает повторный религиозный обряд бракосочетания со второй женой. В России, особенно в регионах, где преобладает мусульманское сообщество, число случаев многожёнства растёт. Понятие «многожёнство» в Исламе коррелируется с понятием «гражданский брак», когда мужчина одновременно строит отношения с несколькими женщинами. Как показывает практика, в таких отношениях часто нарушаются права женщин и детей, — сказал он.

Аляутдинов добавил, что фетва должна напомнить о семейных ценностях и ответственности всех супругов. При этом он не уверен, что работу над этим сложным вопросом закончат на этой неделе.

В ДУМ принимают во внимание, что Россия — светское государство, и разрабатывают фетвы «с учётом российских реалий», заверил муфтий.

Ранее Русская православная церковь выступила против инициативы муфтиев ввести многожёнство в мусульманских регионах России. По словам главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, подобная практика нарушает установленные богом законы.