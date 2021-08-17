Десять человек пострадали в ДТП в Ивановской области

Десять человек, в том числе пять детей, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ивановской области возле деревни Ломы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Микроавтобус столкнулся с легковой машиной Kia Rio, двигавшейся со стороны Иваново в сторону Владимира. МВД сообщает , что водитель легковой машины не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку. Ушибы и ссадины, неопасные для жизни, получили девять пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля. Всего в микроавтобусе во время аварии было 16 человек.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами перевернулся в Тамбовской области. Там один человек погиб, девять получили повреждения.

До этого стало известно, что Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, по которому будет контролироваться отдых водителей грузовиков массой более 3,5 тонны, автобусов и легковых такси, чтобы уменьшить риск ДТП.