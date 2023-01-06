В ДТП на Севастопольском проспекте в Москве пострадали восемь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Севастопольском проспекте в Москве произошло крупное ДТП в результате которого получили травмы восемь человек, включая одного ребенка, заявили в пресс-службе столичного главка МВД. Вечером 5 января на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия пострадало восемь человек, в том числе один ребенок, — заявили в ведомстве.

Сегодня утром стало известно, что в Кингисеппском районе Ленинградской области области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля. Мужчина в возрасте 35–40 лет скончался на месте, его личность устанавливается.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость.

ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.