Удар по Кременной, гибель женщины в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 12 ноября Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина

Фото: t.me/mchs_dnr

Минувшей ночью украинская армия три раза обстреливала Донецк. В Петровском районе во время атаки погибла молодая женщина, об этом сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина. По данным экстренных служб, украинские войска нанесли удар по Кременной в ЛНР, в результате нападения тоже есть пострадавшие. Какие еще регионы РФ подверглись атакам ВСУ — в материале NEWS.ru

Женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ в Брянской области

При обстреле ВСУ поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

«ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Ранее в Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Тогда, по сообщению губернатора региона, БПЛА были сбиты над Стародубским районом. Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ 11 ноября

В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, об этом в Telegram рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя обстрелы региона за сутки. Кроме того, по его словам, над территорией области сбили беспилотник.

«Над поселком Дубовое сбит БПЛА противника. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок — установлено 16 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор», — написал Гладков.

Глава региона также сообщил, что в Валуйском городском округе по городу Валуйки было выпущено три снаряда из РСЗО «Град». Никто не пострадал. Однако в трёх частных домовладениях зафиксированы повреждения: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня.

«Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены 5 вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Он добавил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка был выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка — установлено восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

«В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа — три танковых снаряда, по селу Терезовка — четыре минометных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

Украинские войска нанесли удар по Кременной

ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, сообщили в экстренных службах. По данным агентства, удар пришелся по городу, есть пострадавшие. Их точное число пока неизвестно.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои. Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ. По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовят позиции для позиционного противостояния грядущей зимой, предположил он.

В результате очередного обстрела Донецка погибла женщина

При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. По его словам, минувшей ночью украинская армия три раза обстреливала город.

«В результате обстрела Петровского района по пл. Победы погибла женщина 1990 г. р.», — заявил Кулемзин.

Фото: МО Украины

Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 06:30 выпустили по Петровскому району три снаряда калибра 155 миллиметров. Также под огнем оказались Горловка, Тельманово и Ясиноватский район.

Накануне Кулемзин сообщал, что жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии стал мирный житель 1953 года рождения. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали частный и многоквартирный дома в Куйбышевском районе: в зданиях выбиты стекла, повреждены стены, кровля и газовое оснащение.

Читайте также:

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

В Коломне рассказали о ситуации после атаки беспилотника ВСУ

Авиатор назвал вероятные цели атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье и Смоленске

Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область