В Донбассе на открытии «Саур-Могилы» присутствовали 200 человек

Фото: t.me/s/vr_medinskiy

Порядка 200 человек присутствовали на торжественном открытии мемориала «Саур-Могила» в Донбассе. На комплексе вновь зажгли Вечный огонь, частица которого была взята с могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены, пишет ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник после зажжения огня возложили цветы к монументу «Солдат Победы». Была объявлена минута молчания, после чего в честь открытия мемориала состоялся праздничный концерт.

Участникам мероприятия показали видеообращение президента России Владимира Путина, с приветственным словом выступили главы республик. На праздничном концерте выступили Лариса Долина, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Певцов, Стас Пьеха и другие. Стихи собственного сочинения прочитала юная поэтесса Богдана Нещерет.

Восстановление комплекса началось 26 мая, работы проводили ВСК Минобороны России, а также Российское военно-историческое общество. Решение о восстановлении комплекса было принято президентов Владимиром Путиным, деньги на реставрацию были выделены из резервного фонда России.

Это решение принималось в конце мая, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать, — рассказал присутствовавший на открытии замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Барельефы собирали буквально по частям из обломков, так как монумент был разрушен еще в 2014 году обстрелами ВСУ. Также строители установили три новых пилона, изображающих подвиг современных защитников Донбасса.

Курган «Саур-Могила» является одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои. Мемориал на это месте был открыт в 1967 году.

Ранее Владимир Путин на церемонии открытия комплекса «Саур-Могила» оценил значение восстановления памятника советским воинам. По словам российского президента, снос подобных памятников в некоторых странах — это глумление над историей и предательство собственных предков.