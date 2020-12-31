В Домодедово возобновились полёты после утренних задержек

https://static.news.ru/photo/18ec37aa-4b63-11eb-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полёты из московского аэропорта Домодедово возобновились после задержек, зафиксированных утром из-за ледяного дождя.

По данным пресс-службы воздушной гавани, работа на обеих взлётно-посадочных полосах была восстановлена в 13:20.

Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления, — уточнили в Домодедово, подчеркнув, что принятые меры гарантируют безопасность в тяжёлых метеоусловиях.

Также в пресс-службе сообщили, что 31 декабря в аэропорт вернулись 30 и 40 рейсов, которые на запасные аэродромы. С 08:45 до 14:00 из Домодедова в путь отправились 52 самолёта, ещё 43 ожидают вылета. В общей сложности до конца дня будет обслужено 217 вылетающих рейсов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены нескольких авиарейсов из столичных аэропортов. В ходе неё ведомство планирует установить причины отмен и задержек рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Кроме того, представители ведомства дадут оценку исполнения перевозчиками лицензионного законодательства.