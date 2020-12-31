В Домодедово из-за ледяного дождя временно ограничили полёты

https://static.news.ru/photo/d7a0d558-4b53-11eb-90c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В московском аэропорту Домодедово пришлось временно ограничить полёты из-за ледяного дождя.

Ограничения вводили с 6:35 до 7:45 по местному времени. На взлётно-посадочной полосе образовалась наледь. Это привело к снижению коэффициента сцепления. Потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать её реагентами.

Это привело к изменениям в графике рейсов. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени, - сообщил РИА Новости представитель Домодедово.

В настоящее время аэродромные службы работают в усиленном режиме, создан оперативный штаб, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов.

Как писал NEWS.ru, Москва и область на минувшей неделе уже оказывались во власти ледяного дождя. Это погодное явление за зиму может происходить всего несколько раз, так как характеризуется состоянием так называемой перевёрнутой атмосферы, когда капли дождя моментально превращаются в лёд на земле.