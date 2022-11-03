В доме телеведущего Караулова начался обыск В доме телеведущего Караулова проходит обыск в рамках дела о клевете по заявлению Чемезова

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В доме телеведущего Андрея Караулова проходит обыск, сообщил журналист в Telegram. По его словам, обыск проходит по заявлению главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова по статье о клевете. Караулов добавил, что разыскные мероприятия связаны с делом журналистки Ксении Собчак.

В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья «Клевета». Люди, вооруженные автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота. Пьеса называется: Ксения Собчак, акт второй, — написал Караулов.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт. Телеведущая Тина Канделаки следом опубликовала фото израильского паспорта Собчак.

Действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.