В Доме Романовых ожидают решения РПЦ о подлинности останков царской семьи

https://static.news.ru/photo/ba1dcf5c-c81f-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Княгиня Мария Владимировна Фото: imperialhouse.ru

В Российском императорском доме ждут решения Русской православной церкви о подлинности останков Николая II и его семьи, заявил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Позиция Императорского дома неизменна: глава династии великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович солидарны с позицией Русской православной церкви. Без церкви этот вопрос решить нельзя. Пока церковь не скажет своё окончательное слово в отношении останков, принимать самостоятельные решения в отношении останков они (Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович. — NEWS.ru) не будут, потому что это касается миллионов верующих соотечественников, которые почитают царскую семью в лике святых. Останки — это не просто кости, а мощи, которым воздаётся соответствующее почитание, — сообщил Закатов в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что Российский императорский дом учитывает все позиции: и те, что свидетельствуют о подлинности останков, и те, что высказывают сомнения.

Комментируя новую информацию СК о подлинности останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, Закатов подчеркнул, что Императорский дом «уже давно знает позицию СК».

Так, ранее следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова заявила, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

Царская семья была расстреляна 102 года назад в ночь на 17 июля. Дело о гибели семьи Романовых было возобновлено в 2015 году. С этого момента было назначено более 35 судмедэкспертиз.

В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Останки членов императорской семьи были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Тем не менее Церковь решила не признавать подлинность найденных останков по причине нехватки доказательств.

В июле 2018 года в СК проинформировали, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению. Специалисты также установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.

Ранее NEWS.ru писал, что историк объяснил версию СК о захоронениях царской семьи Романовых.