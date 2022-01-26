В ДНР заявили, что украинские националисты вербуют добровольцев на фронт

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские националистические организации вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе. Также начат сбор средств на покупку транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов, пишет РИА Новости.

На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы, — сказал представитель ведомства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашённая республика готова к агрессивным действиям со стороны Киева. По его словам, на текущий день Украина уже имеет предостаточно данных для такого рода решений. Он также не исключил возможность внутриполитических кризисов в Киеве, как политического, так и экономического, что, по его словам, «с вероятностью около 60%» приведёт к широкомасштабному обострению на востоке.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также предположила, что Киев вынашивает планы по силовому урегулированию ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками, действуя по указке западных партнёров.