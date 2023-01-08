В ДНР сбили украинский МиГ-29 из украинского ЗРК

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Донецкой Народной Республике уничтожили истребитель МиГ-29 вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Это произошло в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса».

Под Курахово украинский ЗРК «Оса» сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку. Кара Господня тем, кто оскверняет Рождество, — написал Саблин.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на Краснолиманском, Соледарском, Авдеевском, Марьинском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском, Криворожском направлениях, а также в Запорожской области ответным огнем российских военных были подавлены позиции ВСУ, с которых велись обстрелы. На этих направлениях за сутки, по словам Конашенкова, было уничтожено около 120 украинских военных, а также два танка, бронетранспортер, боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, три пикапа и три автомобиля.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим прекращения огня соблюдается с 12:00 мск 6 января вдоль всей линии боевого соприкосновения.