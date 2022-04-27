В ДНР рассказали о поведении пленных бойцов ВСУ

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Среди украинских военнопленных есть те, с кем можно вести конструктивный диалог, однако нередки случаи, когда даже в бессознательном состоянии солдаты выкрикивают «Слава Украине», заявил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько. Он также отметил, что в городе сейчас находится мало военнопленных, пишет ИА SM-News.

Я сталкивался с пленными, разговаривал с ними. С некоторыми можно разговаривать, некоторые — лежа в кровати в полубессознательном состоянии кричат «Слава Украине», и такие существуют. Но у нас достаточно мало пленных, потому что та территория, где сейчас идут бои за освобождение — это своя комендатура, они к нам не попадают, — пояснил Приходько.

Он также отметил, что в ближайшее время в Горловку вероятнее всего прибудут беженцы из Мариуполя и близлежащей агломерации городов: Краматорска, Константиновки, Трушковки, Часов Яра и Артёмовска. По словам Приходько, беженцев встретят, разместят и проведут «фильтрацию».

Ранее руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын заявил: вместо того чтобы казнить украинских военнопленных националистов, участвовавших в пытках российских силовиков и мирного населения, их стоит отправить на пять — десять лет восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Он уточнил, что речь идёт лишь о тех военнопленных, кому Киев «промыл мозги» и кто раскаивается в содеянном.