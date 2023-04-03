В ДНР назвали Украину страной-террористом после убийства Татарского Гагин назвал Украину страной-террористом после убийства Татарского

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Украина является террористическим государством, и гибель военного корреспондента Владлена Татарского лишний раз подтверждает этот тезис, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, РФ неоднократно пыталась признать Украину страной-террористом, поскольку большое количество россиян погибло от рук украинских военных.

Можно сказать, что боевые действия пришли к нам в тыл, в наши большие города, которые находятся от Донбасса достаточно далеко. И совершенно очевидно, что государство Украина — террористическое государство — в очередной раз просто подтвердило свой статус. <...> Да, уже были попытки признать Украину страной-террористом. После применения химоружия, после гибели Даши [Дугиной]. После многих и многих терактов и других преступлений, которые Украина совершила, — сказал Гагин.

Он отметил, что Министерство иностранных дел России пыталось добиться признания Украины террористическим государством на площадке ООН, однако представители организации отказали в этом. Гагин считает, что США приватизировали ООН, поэтому принимаются такие решения. По его мнению, чтобы подобные истории прекратились, необходимо «просто победить — и все».

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 30 человек. Из них 24 человека были госпитализированы.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

По информации других источников, подозреваемая, которой оказалась жительница Санкт-Петербурга Дарья Т., уже задержана. Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю.