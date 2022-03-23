В ДНР назвали число погибших и раненых мирных жителей за время эскалации

За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В основном огонь ведётся по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям.

За 34 дня эскалации <...> погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 — с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в т.ч. 33 ребёнка. За прошедшие сутки ранены 33 человека, — говорится в сообщении представительства.

Кроме того, в ДНР заявили, что за время эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет из «Точки-У» и 1147 ракет РСЗО «Град». Всего зафиксировано 1328 фактов ведения огня по территории ДНР.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Донецкой Народной Республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» рядом с посёлком имени Карла Маркса в Енакиево. Отмечается, что в результате падения обломков пострадал мирный житель и несколько домов.

Также силы Народной милиции ДНР сообщили о перехвате двух ракет «Точка-У» над Макеевкой. Обломки снарядов рассыпались над посёлком Пролетарский и за микрорайоном Зелёный в Макеевке, осколки выбили стёкла в доме в микрорайоне Зелёный. В результате обстрела начался пожар на поле, которое расположено за микрорайоном.