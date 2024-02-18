В ДНР из-за обстрела погибли четыре человека: как ВСУ атакуют РФ 18 февраля

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в результате атаки четверо мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону около 20 артиллерийских снарядов. В результате был ранен мужчина. Также глава региона сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры. Подробности атак ВСУ на территорию РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью БПЛА

Украинские войска вечером 17 февраля попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны сообщили, что Вооруженным силам РФ удалось сбить украинский БПЛА.

«17 февраля около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Позднее глава региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений, на месте работают оперативные службы.

Ранее российские военные перехватили еще пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что при атаке было выпущено 109 боеприпасов.

«32 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. 16 обстрелов — на Донецком направлении. 15 обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении», — говорится в сообщении представительства.

По данным ведомства, поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения. Кроме того, шесть мирных граждан получили ранения, среди них есть дети 2013 и 2015 годов рождения.

Фото: t.me/DNR_SCKK

В результате обстрела Донецка повреждены шесть автомобилей жителей

Как сообщает РИА Новости, в результате ночного удара повреждения получили не менее шести гражданских автомобилей, в многоэтажных домах нарушено остекление.

«Сегодня ночью войска Украины совершили очередной террористический акт, который был направлен против мирных жителей Донбасса, вот вы сейчас наблюдаете результаты ночного обстрела, около четырех утра, — по своей стандартной логике фашистские войска так поступали и эти. Ну вот пострадали, хорошо хоть обошлось без человеческих жертв, тем не менее вы видите много автомобилей, которые сильно пострадали», — рассказал РИА Новости один из владельцев пострадавшего автомобиля.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ обстреляли Ворошиловский район города снарядами 155-миллиметрового калибра.

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 17 дронами, также было выпущено более 20 снарядов из артиллерии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки пострадал мирный житель.

«В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено — зафиксировано два прилета. Один из снарядов разорвался перед трактором. Пострадал водитель — у мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Сейчас пострадавший находится в больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков.

По заявлению губернатора, окраина села Почаево подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет. В селе Пороз дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без пострадавших.

«В селе Козинка дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе. Обошлось без последствий на земле. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попала окраина села Глотово — установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. Также в Глотово двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Никто не пострадал», — говорится в сообщении губернатора.

В Краснояружском районе, по заявлению Гладкова, из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный — зафиксировано три прилета снарядов. Повреждена линия электропередачи. Также под обстрелом оказались села Теребрено, Вязовое, Староселье и поселок Ленинский.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре минометных снаряда, также противник атаковал с помощью двух квадрокоптеров и пяти FPV-дронов. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Село Устинка атаковано одним дроном-камикадзе, село Наумовка — с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

Глава региона отметил, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Новосадовском сельском поселении — пострадало одно частное домовладение, в Дубовском и Тавровском сельских поселениях повреждены автомобили.

Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник был уничтожен над Воронежем. Об этом вечером 17 февраля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле», — написал Гусев в Telegram-канале.

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