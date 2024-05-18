В Днепре мужчины избили военного медика Очевидцы сообщили об избиении военного медика в Днепре

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Неизвестные напали на военного медика в Днепре, информирует издание «Страна» со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что сначала в сторону пострадавшего распылили газ из баллончика.

Злоумышленники ударили медика по лицу и разбили ему очки. Врача приняли за сотрудника военкомата, о чем свидетельствуют слова нападавших, которые использовали нецензурную брань. Ошибка произошла в связи с тем, что мужчина был одет в форму цвета хаки.

Такой инцидент случается за день не в первый раз. Ранее стало известно, что в городе Синельниково на территории Днепропетровской области во время мобилизационных мероприятий военнообязанный атаковал сотрудника военкомата. В руке у него был нож. Сотрудник военкомата получил ранение. Случаи нападения на военкомов происходили и в прошлом. Так, в начале апреля пресс-служба военкомата Деснянского района Киева сообщила о другом мужчине с ножом, который напал на сотрудников.

Ранее трое солдат ВСУ переплыли Днепр в Херсонской области и сдались в плен российским силам. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что о своем намерении они сообщили заранее. Действия украинских военнослужащих координировались.