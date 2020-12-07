https://static.news.ru/photo/02783bda-3886-11eb-b12a-fa163e074e61_660.jpg Аляска Фото: Stefan Wackerhagen/Global Look Press

После информации о том, что в США якобы считают жителей российских Южных Курил подданными Японии, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски «гражданами Российской империи».

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun собщила о новых правилах розыгрыша грин-карт, которые опубликованы на сайте Госдепа. Они предполагают, что люди, родившиеся на Южных Курилах, являются уроженцами Японии. Трутнев предложил творчески развить эту «новую позицию» международных правил.

Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи, — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, в свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что 100% жителей Курил считают себя гражданами России. Он добавил, что это продемонстрировал опрос общественного мнения.

Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав Советского Союза после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва при этом не раз давала понять, что Курилы принадлежат России и Кремль не признаёт сам факт территориального спора.

Летом 2020 года были приняты поправки в Конституцию РФ. Как писал NEWS.ru, среди изменений оказались такие важнейшие положения, как суверенитет и территориальная целостность. Новые нормы призваны поставить точку в политических дискуссиях о статусе Курил. Прежде всего — внутри самой России.