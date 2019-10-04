https://static.news.ru/photo/42569440-e724-11e9-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Карты развития ребёнка появятся в детских садах. Методика была разработана Федеральным институтом развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения РФ.

Как рассказала директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова, педагоги должны заполнять карту в конце сентября, в январе и мае.

Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включён, — цитирует Тарасову газета « Известия ».

Кроме того в картах будет информация о том, как дети общаются друг с другом, как ведут себя в сюжетных играх, насколько они любознательны. Это позволит вовремя скорректировать учебную программу, добавив больше спортивных игр, если у ребёнка имеются проблемы в общении, указывают авторы проекта.

Как ранее писал News.ru, детские сады в Москве принимали воспитанников после летних каникул без медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными больными. Кроме того, медицинское обследование будут проходить дети только по специальному требованию Минздрава.