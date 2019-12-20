В одном из детских садов Челябинска разгорелся недетский предновогодний скандал. Сладости в подарках к празднику, которые раздали воспитанникам, оказались с просроченными этикетками о сроке годности. Первыми это заметили родители малышей.
Сюрпризы в мешках с конфетами неприятные: на вкусностях — по две наклейки, на одной из которых значилась ещё летняя дата,
Тем не менее после того как родители пригрозили обратиться в прокуратуру, поставщик поменял подарки. Но родители детей всё равно отправили образцы предыдущих сладостей на экспертизу, чтобы проверить их качество.
Ранее NEWS.ru писал, что подарки получают и взрослые. Треть российских компаний подготовили сотрудникам презенты на Новый год — наборы конфет, деньги и небольшие сувениры.
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