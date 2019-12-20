https://static.news.ru/photo/d9766324-2490-11ea-9586-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В одном из детских садов Челябинска разгорелся недетский предновогодний скандал. Сладости в подарках к празднику, которые раздали воспитанникам, оказались с просроченными этикетками о сроке годности. Первыми это заметили родители малышей.

Сюрпризы в мешках с конфетами неприятные: на вкусностях — по две наклейки, на одной из которых значилась ещё летняя дата, сообщает 31TV. Оказалось, поставщик решил сэкономить. Но, как уверяет заведующая детским садом, не на самих сладостях, а на упаковке, которая осталась с прошлого года. Конфеты, уверяет она, новые и сертифицированные.

Тем не менее после того как родители пригрозили обратиться в прокуратуру, поставщик поменял подарки. Но родители детей всё равно отправили образцы предыдущих сладостей на экспертизу, чтобы проверить их качество.

Ранее NEWS.ru писал, что подарки получают и взрослые. Треть российских компаний подготовили сотрудникам презенты на Новый год — наборы конфет, деньги и небольшие сувениры.