В депздраве Москвы рассказали, как пройдёт вакцинация от COVID в праздники

https://static.news.ru/photo/a8945384-a972-11eb-be3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса в столице в майские праздники. Об этом сообщает портал мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как стало известно, пункты вакцинации продолжат свою работу даже во время отдыха россиян, причём как в столичных поликлиниках, так и в общественных местах. Жители столицы смогут привиться в мобильных пунктах. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис.

С 28 апреля горожане могут пройти процедуру вакцинации в торгово-развлекательных центрах «Саларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город», а также в торговом центре «Л-153». С 29 апреля выездные бригады вакцинации работают в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «Атак Шоссе энтузиастов», в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» и в магазине «Леруа Мерлен» в торговом центре «Косино Парк», — говорится в сообщении.

Пункты вакцинации будут работать с 08:00 до 20:00, то есть 12 часов в день. Помимо них сделать прививку от коронавируса можно в частных медицинских учреждениях. Отмечается, что Москва заключила 112 таких соглашений. 92 клиники уже начали вакцинировать жителей.

Что касается стоимости вакцины, то её можно сделать абсолютно бесплатно. Другое дело, если вы делаете её в частной клинике — там придётся оплатить услуги по введению препарата.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в России ожидается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, включая новый коронавирус. Она убеждена, что единственным вариантом защиты своего здоровья и здоровья близких является вакцинация.