В «Деловой России» предложили смягчить наказание за налоговые преступления

https://static.news.ru/photo/beb1aeaa-be1c-11eb-a197-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член генерального совета «Деловой России» и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева считает, что для улучшения бизнес-климата в России необходимо снизить сроки максимального заключения для осуждённых по налоговым преступлениям. Об этом она заявила NEWS.ru.

Дело в том, что максимальный срок лишения свободы предполагает отношение деяния к той или иной категории тяжести, а она, в свою очередь, определяет срок давности по преступлению. Следовательно, снизив максимальный срок всего на год, что, кстати соответствует практике — максимальный срок в шесть лет у нас не назначают — мы переведём преступления в другую категорию тяжести. Срок давности уменьшится, — говорит эксперт.

Таким образом, объясняет Авдеева, бизнесмены получат возможность иметь надлежащую доказательную базу своей добросовестности. При этом изменения не будут означать, что провинившиеся будут нести меньшее наказание. По словам члена генсовета «Деловой России», в настоящее время налоговая служба и так видит все нарушения предпринимателя «практически в режиме реального времени». Длинные сроки давности для выявления нарушений ведомству не нужны.

Действующий сейчас срок давности в 10 лет — слишком длинный, если он будет составлять шесть лет, это позволит предпринимателям работать в более спокойных условиях, не переживать о том, что документы лучше хранить лет 10, а то и 15, чтобы чего-то не случилось, — объясняет Авдеева.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председатель «Деловой России» Борис Титов в докладе, подготовленном для Владимира Путина, раскрыл данные опроса ФСО, согласно которым почти 80% отечественных бизнесменов считают, что не защищены от необоснованного уголовного преследования. В этой оценке с ними солидарны 18% прокуроров.