В России предложили заменить реальных топ-моделей на виртуальных Основатель модельного агентства Бабкина предложила заменить реальных топ-моделей на виртуальных

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Для продвижения брендов сейчас все чаще задействуются виртуальные технологии, рассказала РИАМО основатель модельного агентства и член «Деловой России» Мария Бабкина. По ее мнению, российская индустрия моды может развиться благодаря замене реальных моделей на виртуальных аватаров, а также благодаря распространению модных коллекций с помощью NFT. Кроме того, сейчас , по ее словам, индустрии нужны новые имена, как среди дизайнеров, так и в моделинге.

На решение о покупке пока все равно влияет человек — модель или инфлюенсер, который представляет бренд аудитории. Нам сейчас нужны новые имена и в дизайне, и в моделинге, чтобы открыть для всей нашей индустрии новый успешный год, — сказала Бабкина.

Специалист также добавила, что в российской индустрии моды имеется запрос на крафтовые продукты. Помимо того, наблюдается тренд на ресайклинг — использование вторично переработанного сырья для производства одежды.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.