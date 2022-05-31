Delivery Club подтвердила факт утечки данных, она произошла две недели назад, причиной утечки стало внешнее воздействие, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Похищенные базы данных включают в себя фамилию и имя, зашифрованный пароль, электронный адрес почты и телефон. Компания проводит проверку.