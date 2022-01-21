В деле замминистра Токарева появились ещё два фигуранта

По уголовному делу замглавы Минтранса Владимира Токарева, которого задержали по обвинению в мошенничестве, арестованы два топ-менеджера «Спецтрансстроя» — Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П., передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, ущерб по данному делу может превысить 500 млн рублей.
Согласно материалам дела, изначально
Ранее сообщалось, что Токарева обвиняют в фальсификации договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и растрате средств, предназначенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.
19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.