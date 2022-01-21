В деле замминистра Токарева появились ещё два фигуранта

По уголовному делу замглавы Минтранса Владимира Токарева, которого задержали по обвинению в мошенничестве, арестованы два топ-менеджера «Спецтрансстроя» — Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П., передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, ущерб по данному делу может превысить 500 млн рублей.

Согласно материалам дела, изначально производство было открыто в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ «по факту хищения денежных средств, выделенных на восстановление и содержание автомобильных дорог, расположенных в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края», однако позже были заведены ещё четыре дела о мошенничестве и одно — о злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии все дела были объединены.

Ранее сообщалось, что Токарева обвиняют в фальсификации договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и растрате средств, предназначенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.