В деле вице-президента Сбербанка могут появиться новые фигуранты

Силовики изучают возможную причастность экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой к другим эпизодам мошеннической деятельности. В её деле могут появиться новые фигуранты, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие проверяет Ракову на причастность к другим эпизодам мошенничества. В её деле могут появиться новые фигуранты, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас силовые структуры продолжают расследование дела.

Ракова скрывается от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками. По предварительным данным, она могла направиться на Украину.

Ранее Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы министерства.

По версии следствия, находясь на посту заместителя министра просвещения, чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных для госконтрактов по проекту «Учитель будущего». При этом экспертиза выявила в них признаки фальсификации отчётной документации по двум «научным изысканиям».