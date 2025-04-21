В деле победителя «Танцев со звездами» о хищении появились новые детали ТАСС: новые фигуранты могут появиться в деле Леденева о хищении у «Калашникова»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алексей Леденев

Новые эпизоды и фигуранты могут появиться в уголовном деле о хищении 32 млн рублей при поставках некачественных деталей концерну «Калашников», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Соучредитель компании-подрядчика «Интертехника» Алексей Леденев, известный по шоу «Танцы со звездами», дал признательные показания вслед за другими фигурантами — бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым.

В деле Леденева, Морусова и Чернышева в ближайшее время могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников администрации Ивановской области и сотрудников подрядной организации концерна «Калашников». Следствие по делу продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе по качеству поставляемых концерну запчастей, — говорится в документах.

Леденев уже начал возмещать ущерб, перечислив потерпевшей стороне более 6 млн рублей. Расследование продолжается, назначены дополнительные экспертизы для установления всех обстоятельств хищения.

По версии следствия, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года представители фирмы приобрели в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. В результате поставка более трети деталей была сделана в нарушение условий минимум двух договоров. Ущерб от действий представителей «Интертехники» оценили в более чем 32 млн рублей.