В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

В уголовном деле о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта, один из них — ученик восьмого класса, сообщает принадлежащий Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости». В деле фигурируют студент колледжа, монтажник и несовершеннолетний школьник, поясняют авторы канала.

По данным канала, в Следственном комитете связали задержание молодых людей с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушений на Симоньян и Собчак. Полицейские задержали членов этой группировки в марте этого года, тогда им вменяли лишь хулиганство.

Летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки по заданию Службы безопасности Украины. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные признались, что планировали осуществить задуманное за деньги.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.