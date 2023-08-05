В деле о покушении на Собчак и Симоньян появилась школьница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В уголовном деле о подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый участник нацистской группы «Параграф-88», пишет «Коммерсант». Подозреваемые якобы использовали школьницу для знакомства с иммигрантами из Средней Азии, чтобы затем заманивать их в отдаленные места для нападения.

Записи этих нападений публиковались в Telegram-канале группы. Это и привлекло внимание спецслужб Украины, которые поручили им следить за журналистами. В то же время канал заметили и российские спецслужбы.

Девушке, которой заинтересовалось следствие, меру пресечения пока не избирали. Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же «Параграфа» следствие помимо хулиганства собирается вменить ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем.

Напомним, в середине июля сотрудники ФСБ задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», готовивших покушение на блогера и журналистку Ксению Собчак, а также на главреда RT Маргариту Симоньян. Члены группировки признались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса.