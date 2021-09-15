В деле о нападении на полицейских под Воронежем определили подозреваемых

Следователи определились с подозреваемыми по делу о нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Проверяется причастность к произошедшему четырёх человек. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник.

Все подозреваемые — местные жители. При этом силовики ещё не установили личность человека, который напал на отдел полиции.

Однако следователи смогли выяснить, что напавший имел самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось, что у него был автомат.

Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали Сергея Паринова, которого считали подозреваемым по этому делу. Это произошло после публикации ориентировок на него. Однако сотрудники правоохранительных органов не выявили его причастности к произошедшему и отпустили мужчину, после чего сам он пообещал судиться с журналистами, которые распространяли о нём недостоверную информацию.

Теперь журналисты называют подозреваемым Владимира Страхова — владельца автомобиля «Нива», на котором приехал к отделу полиции напавший на здание мужчина.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.