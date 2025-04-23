В деле Митрошиной могут всплыть дополнительные эпизоды В деле блогера Митрошиной могут появиться дополнительные эпизоды

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Александра Митрошина

Следствие инициирует проверку в отношении обвиняемой в отмывании денег блогера Александры Митрошиной на предмет причастности к другим эпизодам преступной деятельности, сообщает ТАСС. Чертановский суд Москвы в настоящее время изучает вопрос о продлении фигурантке домашнего ареста.

Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности, — заявил следователь.

До этого адвокат Вадим Багатурия сообщил, что Митрошина сможет продолжать свою профессиональную деятельность, включая продажу курсов, даже находясь под домашним арестом. Как указал правозащитник, несмотря на запрет использования интернета, блогеру можно записывать материалы и передавать их через своих адвокатов.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что на имущество Митрошиной может быть наложен арест. Он подчеркнул, что не может комментировать нюансы конкретного дела в силу адвокатской этики. Однако, по словам звездного правозащитника, соответствующая мера возможна в рамках любого уголовного дела. В частности, решение будет зависеть от постановлений следователя, указал Жорин.