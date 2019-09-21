Как шутил герой популярного советского фильма, теперь и футбольный матч не обходится без политического резонанса. И тем более околофутбольные скандалы типа посадки двух небезызвестных игроков, недавно, впрочем, отпущенных из колонии по УДО. По последним сведениям, не только Кокорин, возвращающийся в боровшийся за него «Зенит», но и Мамаев вроде бы получил приглашение в столичное «Динамо». Пока, впрочем, они просто будут поддерживать форму, а выход на поле для них опять закрыт. И это неспроста. Как шутят в соцсетях болельщики, будут ли с Мамаева брать плату за использование динамовской базы? Но во всей этой истории есть ещё один нюанс.

Действительно оказалось: тот факт, что вечно подающий надежды Кокорин и его друг Мамаев оказались на свободе, не означает, что их в прямом смысле рукотворные неприятности закончились. Несмотря на поспешное перезаключение администрацией футбольного клуба «Зенит» нового контракта с Александром Кокориным, руководство РФС на ближайшие пять месяцев твёрдо усадило нападающего на лавку. Фактически до зимнего окна в чемпионате он не сможет выйти на поле. Тот самый случай, когда футболист сидит (хоть уже и не в камере), а денежки идут.

Понятно, что сам РФС вряд ли бы решился в очередной раз перечить мощному Газпрому, для которого «Зенит» остаётся любимой игрушкой. Как иногда шутят, современным «крепостным театром». Всем известно, как яростно переживает глава Газпрома Миллер за подшефный клуб, с какой радостью поздравляет игроков в раздевалке после резонансной победы.

Утверждают, что почти сразу после возникшего скандала с избиением шофёра и видного чиновника из Минпромторга руководство Газпрома предприняло титанические усилия для того, чтобы эпизод был замят. Были привлечены все связи, использованы всевозможные рычаги влияния. Более того, привлечённые силы якобы обещали газпромовцам, что раз уж дело всё-таки оправлено в суд, то срок будет условный. Но опять, как говаривал Штирлиц, что-то не связалось там, наверху. Говорят, что для руководства Газпрома самым настоящим шоком было сообщение о побоище на Первом канале в программе Кирилла Клеймёнова с запиканным матом. Стало ясно, что политическая целесообразность выше даже возможностей крупнейшей газовой монополии с её финансами и выходами на самый верх.

Понятно, что процесс над четвёркой драчунов имел своей целью воспитательный момент и подтверждение тезиса о том, что у нас неприкасаемых нет. К тому же в стране бушевали страсти по пенсионной реформе, власти потерпели несколько неудач на региональных выборах. И явно требовалось перебить негативную политическую повестку. Найти новый информационный повод, способный стать фокусом общественного интереса. И тут история хулиганства известных футболистов, «миллионеров не по заслугам», замечательно вписалась в нужную тему. На многие месяцы сидельцы от футбола заняли эфир, перетянув на себя часть внимания политизированной аудитории.

И вот теперь футболистов поместили в своеобразную «кессонную камеру», чтобы их появление на поле не обернулось бы демонстрацией. Особенно в Питере, в присутствии десятков тысяч фанатов, известных своей агрессивностью. Пусть страсти окончательно улягутся. А история преступления и наказания свою функцию выполнила.