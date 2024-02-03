В «деле Блиновской» появился новый фигурант Mash: некая Суфьянова помогала Блиновской с переводом и обналичиванием денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

В деле «королевы марафонов» Елены Блиновской появился еще один фигурант — некая Адиля Суфьянова, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, женщина помогла Блиновской с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов.

По информации Mash, в 2019 году Блиновская получила доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк». Канал сообщает, что благодаря этой возможности Елена могла на протяжении трех лет совершать любые трансакции и не платить налоги. Канал утверждает, что через компанию ООО «Ярославна» обналичивали и переводили огромные суммы, предположительно, без ведома самой Суфьяновой: сколько бухгалтеров имели доступ к ключам и какие конкретно цифры были в обороте по этой схеме, пока неизвестно. Наказание по этой статье подразумевает до шести лет лишения свободы.

После возбуждения уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств суд назначил Блиновской в качестве меры пресечения домашний арест. Она находилась в этот период в загородном коттедже вместе с семьей. В конце декабря Блиновская провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали 15 гостей. После этого по ходатайству Следственного комитета суд заменил ей домашний арест на пребывание в СИЗО. В настоящий момент блогер находится в женском следственном изоляторе № 6 в районе Печатники.

Также стало известно, что из-за долгов Елены Блиновской ее мать лишилась пенсионных накоплений. По данным журналистов, под арест попали 168 тысяч рублей женщины.